VICENTINO – Finisce su un campo con la Porsche: ferito automobilista

SCHIO, AUTO FINISCE IN UN CAMPO AGRICOLO: FERITO IL CONDUCENTE

La notte scorsa, alle 3 di lunedì 29 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza lungo la SP 46 a Schio per un’auto finita in un campo agricolo dopo aver affrontato una curva: ferito il conducente.

I vigili del fuoco di Schio accorsi da un altro intervento, hanno messo in sicurezza l’auto, volata per un centinaio di metri, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale.

Successivamente la squadra dei vigili del fuoco si è staccata per un incendio divampato all’interno di una cucina di un’abitazione di Via Boschetti a Lugo di Vicenza. Poco dopo l’alba sono tornati sul posto dell’incidente per assistere il personale del carro attrezzi per il recupero dell’auto.