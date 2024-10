Vicentino – Fece un incidente in scooter: muore dopo due mesi e mezzo di agonia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Luciano Dal Sasso, 67enne di Pozzoleone, è deceduto due mesi e mezzo dopo un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto mentre era in sella al suo scooter, all’incrocio semaforico di via San Valentino. La Procura di Vicenza, inizialmente indagando per lesioni stradali gravissime, ora procede per omicidio stradale. L’incidente coinvolgeva un camion della nettezza urbana condotto da un 26enne, ora indagato, che pare abbia attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. Dal Sasso, trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo, non si è più ripreso dalle gravi ferite riportate. Lascia la moglie Loredana e due figlie.