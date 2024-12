Vicentino – Esplosione in appartamento: ferito un ragazzino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco prima delle 11:15, di domenica 29 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Antonio Pacinotti a Montecchio maggiore per un’esplosione avvenuta all’interno di un bagno di un appartamento, probabilmente causata da una fuga di gas: ferito lievemente un ragazzino.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Arzignano, ha eseguito un sopralluogo per escludere la presenza di altre sacche di gas, che intanto era stato chiuso. L’esplosione ha divelto tre muri di tamponamento del bagno causando danni all’intero appartamento.

Il ragazzino rimasto leggermente ferito è stato assistito dal personale del Suem e trasferito per controlli in pronto soccorso.

A cause dei danni subiti ai muri di tamponamento e agli impianti l’abitazione non è al momento fruibile. La famiglia composta da cinque persone dovrà trovare per i prossimi giorni una nuova sistemazione.

Le cause dell’esplosione sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate dopo circa un’ora e mezza.