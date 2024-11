Vicentino – Entrano in un kebab e picchiano e derubano titolare e dipendenti: due arrestati, caccia ad altri due

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte del 3 novembre, i Carabinieri di Thiene hanno arrestato due diciottenni per rapina e lesioni personali in concorso. I giovani, insieme a due complici non ancora identificati, si sono introdotti in un locale di Thiene, un kebab, rubando circa 400 euro dalla cassa. Il titolare e un dipendente hanno cercato di fermarli ma sono stati aggrediti con calci e pugni. Allertati dalle vittime, i Carabinieri sono intervenuti prontamente, arrestando i due responsabili. Gli arrestati sono stati portati alla Casa Circondariale di Vicenza in attesa dell’udienza di convalida.