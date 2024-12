Vicentino – Donna muore precipitando da un sentiero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Una tragica fatalità ha colpito ieri la comunità di Schio (VI), dove un’escursionista di 51 anni ha perso la vita dopo una caduta sul sentiero attrezzato che conduce alla Grotta del Popolo, in località Bisele di Roana. La donna, che si trovava in compagnia di un’altra persona, è scivolata mentre percorreva il sentiero, ruzzolando lungo il pendio e precipitando nella gola sottostante, un’area frequentata in inverno dagli appassionati di ice climbing. La vittima è Sonia Dalla Vecchia, 51enne infermiera all’ospedale di Santorso, lascia due figli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.10, quando è scattato l’allarme e sono stati allertati i soccorsi. Una squadra del Soccorso alpino di Asiago si è immediatamente mobilitata, raggiungendo il luogo dell’incidente grazie alle coordinate fornite dalla Centrale operativa. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la donna, purtroppo, è stata trovata priva di vita a causa dei traumi fatali riportati.

A causa delle condizioni di terreno e della difficoltà di accesso, l’intervento degli elicotteri è stato reso impossibile, in quanto impegnati in altre operazioni. Dopo aver ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la squadra di soccorso, insieme ai Vigili del fuoco, ha provveduto al recupero della salma. Il corpo è stato sollevato lungo una parete verticale della gola e poi trasportato a piedi per circa cento metri, fino a raggiungere una strada sterrata. Da lì, la salma è stata trasportata fino al carro funebre.

Le operazioni di recupero sono terminate intorno alle 17, con la presenza sul posto di un’ambulanza e dei Carabinieri forestali per gli accertamenti del caso. La vittima, residente a Schio, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi familiari e amici.