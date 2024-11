Vicentino – Coppia rapinata nel cortile di un bar, rubati 50 mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

A Thiene, nel cortile del bar “Roberta”, quattro banditi hanno rapinato una coppia di cittadini cinesi, portando via una borsetta contenente 50 mila euro in contanti. La somma era destinata a pagare lavori di ristrutturazione del locale, di proprietà di parenti delle vittime. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. I malviventi, arrivati a bordo di una berlina scura, hanno aggredito la coppia poco dopo il loro arrivo, facendo cadere a terra la donna e impossessandosi con violenza della borsa. La vittima, ferita lievemente, è stata trasportata al pronto soccorso. I carabinieri stanno indagando, cercando immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.