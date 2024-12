VICENTINO – Controlli a tappeto durante le feste: lavoratori in nero e slot accese fuori orario

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Proseguono, senza sosta, i controlli dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza intensificati in relazione al dispositivo di rafforzamento della sicurezza economico-finanziaria per le festività natalizie. Le attività poste in essere finora hanno permesso di far luce su significative irregolarità nel settore lavorativo e nella gestione delle slot machines.

In particolare, gli interventi eseguiti dai militari del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di Schio hanno avuto lo scopo di riscontrare sia il corretto adempimento degli obblighi vigenti ai fini previdenziali, assistenziali e contributivi nonché il rispetto delle disposizioni concernenti l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S.

Nel comparto giuslavoristico la prima attività di controllo – eseguita in forma congiunta con funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Vicenza – ha riguardato una birreria sita nel comune di Piovene Rocchette: all’esito degli approfondimenti è stato possibile rilevare l’impiego di due camerieri, un addetto al bancone e un lavapiatti in assenza di qualsivoglia documentazione lavorativa.

Inoltre, l’analisi dei dati riportati sul libro unico del lavoro ha permesso di ricostruire: l’impiego in nero di alcuni dei quattro dipendenti per oltre 60 giornate lavorative, la corresponsione degli stipendi tramite denaro contante – in spregio alle disposizioni afferenti alla tracciabilità della retribuzione – e, da ultimo, l’omesso versamento dei contributi previdenziali. Il verbale notificato al datore di lavoro, comprensivo di tutte le violazioni riscontrate, ammonta ad un complessivo di circa 70 mila euro.

La seconda attività di controllo ha avuto luogo presso un bar sito nel comune di Malo dove le Fiamme Gialle, all’atto dell’accesso eseguito per la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, hanno trovato all’interno dei locali un’unica cameriera intenta a prestare la propria attività lavorativa senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, si è proceduto a segnalare la violazione al competente ufficio ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale nonché ad irrogare sanzioni amministrative ricomprese tra un minimo di € 4.450 ed un massimo di € 5.400.

Per quanto concerne il settore degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, l’impegno è stato specificamente rivolto alla verifica di eventuali violazioni alle direttive di cui all’art. 8 della Legge Regionale 10 settembre 2019 n. 38 (in materia di norme sulla prevenzione e cura del gioco d’azzardo) e/o a quelle previste dai regolamenti comunali, che fissano le fasce orarie di interruzione quotidiana dell’uso di tali apparecchi.

Anche in questo comparto le Fiamme Gialle Scledensi hanno portato a termine diverse operazioni, tutte con esito irregolare, nei comuni di Santorso, Marano Vicentino e Malo: difatti nei quattro bar controllati – di cui tre gestiti da cittadini di origine cinese – sono stati trovati, in totale, 20 apparecchi da intrattenimento accesi, funzionanti e a disposizione del pubblico. Si è proceduto quindi a contestare l’apposita violazione di cui alla citata Legge Regionale, a notiziare i Sindaci dei Comuni interessati nonché a irrogare sanzioni amministrative per un importo di 10.0000 euro.