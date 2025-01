Vicentino – Cane finisce in una roggia: salvato dai pompieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nella tarda serata del giorno dell’Epifania, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Dolfin a Rosà (VI), vicino l’omonima villa per salvare un cane caduto in una roggia, impossibilitato a risalire per le pareti verticali del corso d’acqua.

Un operatore, della squadra di Bassano del Grappa, dotato di idrocostume è entrato in acqua recuperando l’animale che si trovava in circa 80 cm acqua completamente infreddolito. Il meticcio è stato portato all’asciutto, asciugato e coccolato dai vigili del fuoco, fino all’arrivo dei cino vigile che l’ha preso in consegna per la lettura del chip e la riconsegna al proprietario.

Nella foto il cane mentre viene coccolato da alcuni componenti della squadra.