Vicentino – Bloccato nella neve si ferisce gravemente ad una gamba: salvato nella notte

Questa notte una squadra del Soccorso alpino di Schio è intervenuta in supporto all’ambulanza, poi fatta rientrare, e all’elicottero di Trento, per un uomo che si era probabilmente fatto male nel tentativo di liberare la propria auto bloccata dalla neve a Busa Novegno. Attorno all’una e mezza la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato i soccorritori reperibili, perché, dalle prime informazioni, c’era una persona infortunata poco distante dalla Malga, raggiungibile lungo la strada asfaltata che poi diventa una comoda sterrata. Quattro soccorritori si sono accodati all’ambulanza, rientrata poco dopo, in quanto era operativo l’equipaggio dell’elisoccorso richiesto a Trento. La squadra è arrivata sul posto, dove era atterrata l’eliambulanza, con l’equipe medica che stava prestando le prime cure al 57enne di Santorso (VI), a seguito di un sospetto grave trauma alla gamba. I soccorritori hanno quindi aiutato l’equipaggio a caricare la barella nell’elicottero, decollato in direzione di Trento. L’intervento si è concluso verso le 4.