Vicentino – Aveva 32 kg di fuochi d’artificio detenuti illegalmente: denunciato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno intensificato i controlli in vista delle prossime festività, concentrandosi sul contrasto alla detenzione e commercializzazione illegale di prodotti pirotecnici.

Durante un’operazione condotta dalla Tenenza di Thiene, è stata individuata un’abitazione nel comune di Thiene dove era custodita una notevole quantità di materiale esplodente senza le necessarie autorizzazioni.

La perquisizione, estesa anche al garage dell’abitazione, ha portato al sequestro di 46 confezioni di prodotti pirotecnici, per un totale di 32,238 kg di contenuto esplosivo netto. Il materiale era in possesso di un cittadino italiano residente sul posto.

Data la quantità superiore al limite consentito per chi è privo di specifica licenza, il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per illecita detenzione in deposito e omessa denuncia all’autorità di materiale esplodente. Tutti i prodotti pirotecnici rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

L’operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’illegalità, con controlli che saranno ulteriormente intensificati con l’avvicinarsi delle festività di fine anno.