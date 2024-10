Vicentino – Auto rovesciata: conducente ferito

Domenica 6 ottobre, intorno alle 15:45, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Trento, nel comune di Piovene Rocchette, per un incidente stradale con feriti. Una Fiat Panda, guidata da una donna di 79 anni, stava percorrendo via Trento, provenendo da via Santa Eurosia, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato il cordolo di un’aiuola e successivamente una Audi A4 parcheggiata. L’auto si è poi ribaltata al centro della carreggiata.

La conducente è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Santorso per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Schio. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora.