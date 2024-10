Vicentino – Auto investe operaio: due feriti

Alle 17:45, di lunedì 7 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Trieste a Bolzano Vicentino per l’investimento di un operaio intento a lavorare rimasto ferito insieme alla conducente dell’auto finita fuori strada nel fossato. L’operaio era intento a lavorare alla posa in opera di una rete di delimitazione di un’abitazione precedentemente abbattuta in un altro incidente di qualche settimana fa, quando è stato investito dalla Volkswagen Polo finita fuori strada.

I vigili del fuoco arrivati con due squadre, hanno messo in sicurezza l’auto e coadiuvato i soccorsi sanitari del personale del Suem. Rimosso con l’autoscala un palo del telefono divelto dall’urto. L’operaio e la donna sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ambulanza in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19:30.