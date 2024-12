Vicentino – Auto investe ciclista: muore 57enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia questa mattina poco prima delle 7 in via Galvani a Sandrigo (Vicenza), dove un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si recava al lavoro in bicicletta.

Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso conducente del veicolo coinvolto nell’incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del Suem 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.