Vicentino – Auto finisce contro camioncino delle arance: due feriti

Poco prima delle 13:00, di sabato 7 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 500 in Via Orna a Brendola per un incidente tra un’auto e un camioncino delle arance: due feriti.

Da una prima ricostruzione ora al vaglio della polizia locale l’incidente per un’invasione di corsia da parte dell’auto per un probabile malore del conducente.

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente rimasto incastrato e ferito insieme al passeggero. Entrambi sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. Illeso il conducente del camion delle arance.

La polizia locale ha chiuso la strada e deviato il traffico su viabilità alternativa per procedere ai rilievi e far provvedere alla pulizia del manto stradale invaso dai detriti e dalla frutta.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.