Vicentino – Auto contro un albero: tre giovani feriti

Un grave incidente stradale si è verificato domenica sera, intorno alle 19.30, in via Santo a Thiene. Una Fiat 600, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi violentemente contro un albero lungo la carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano tre giovani immigrati.

Il conducente, nonostante lo shock, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo riportando soltanto lievi ferite. Tuttavia, per uno dei passeggeri le condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. L’uomo è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Schio e affidato al personale sanitario del Suem 118. Stabilizzato sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove versa in condizioni critiche.

Il secondo passeggero, meno grave, è stato anch’egli trasportato in ospedale per accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato l’auto a perdere il controllo e finire contro l’albero.