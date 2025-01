Vicentino – Auto a fuoco: evacuato condominio nella notte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SAREGO, INCENDIO DI UN’AUTO: CONDOMINIO EVACUATO PER MOTIVI DI SICUREZZA

Alle 1:15 della notte del 6 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cesare Battisti a Meledo di Sarego per l’incendio di un’auto parcheggiata sotto le finestre di un condominio. Evacuato lo stabile per motivi di sicurezza.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Lonigo, ha prontamente spento le fiamme, evitando il coinvolgimento delle altre auto parcheggiate vicine e del condominio.

Le cause delle fiamme (l’auto era stata parcheggiata un paio di ore prima) di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le persone evacuate subito dopo lo spegnimento dell’auto hanno subito fatto rientro negli appartamenti.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo raffreddamento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.