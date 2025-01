Vicentino – Arrestato 29enne per stalking: perseguitava l’ex compagna e tenta di avvicinarsi alla sua casa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Carabinieri delle Stazioni di Camisano Vicentino e Longare hanno arrestato in flagranza un 28enne di Montegaldella per violazione del divieto di avvicinamento e reiterazione di condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna.

L’intervento è scattato grazie al dispositivo elettronico di controllo assegnato all’uomo, che ha segnalato l’avvicinamento non autorizzato alla vittima, residente a Montegalda. Allertati dal sistema, i militari sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo l’uomo mentre seguiva con la propria auto il veicolo della ex compagna.

L’episodio rappresenta un nuovo capitolo in una vicenda di stalking iniziata nell’agosto 2023. Le indagini, avviate nel novembre 2024 in seguito a una denuncia-querela per atti persecutori, avevano già portato all’emissione di diversi provvedimenti cautelari: un ammonimento del Questore nel marzo 2023 e un divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico disposto dall’Autorità Giudiziaria nel novembre 2024.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per l’Udienza Preliminare, che ha confermato l’obbligo del dispositivo elettronico di controllo.