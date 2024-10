Vicentino – Alla guida ubriaco, aggredisce i carabinieri: arrestato 46enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I carabinieri della Stazione di Arsiero e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Schio hanno arrestato un uomo di 46 anni, cittadino rumeno residente a Velo d’Astico, dopo un controllo stradale degenerato. L’uomo, fermato per un controllo, si è dato alla fuga con la sua auto, ma è stato rapidamente rintracciato e fermato dai militari. In evidente stato di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e ha opposto resistenza, causando lievi lesioni a un carabiniere.

Condotto presso il Comando di Schio, il 46enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI