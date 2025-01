Vicentino – Ai domiciliari per furto di liquori, evade e torna nello stesso supermercato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sabato mattina i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno arrestato in flagranza un uomo di 54 anni, cittadino italiano, per furto in un supermercato di Costabissara (VI). Fermato all’uscita, il 54enne è stato trovato in possesso di sei bottiglie di liquori che aveva nascosto sotto gli abiti.

Arrestato sul posto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Vicenza in attesa dell’udienza di convalida. Tuttavia, poche ore dopo, l’uomo è evaso e si è ripresentato nello stesso supermercato.

Il personale del punto vendita ha avvisato nuovamente il 112. Una pattuglia della Tenenza di Dueville, intervenuta tempestivamente, ha proceduto a un secondo arresto, questa volta per evasione. Il 54enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Dueville in attesa dell’udienza di convalida, prevista per oggi.