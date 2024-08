VICENTINO – Aggrediscono e rapinano due 30enni: arrestati due giovani

I Carabinieri della Stazione di Thiene hanno arrestato due giovani di 20 e 24 anni, domiciliati a Thiene, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza. I due sono indagati per i reati di rapina e lesioni personali.

L’intervento dei Carabinieri è avvenuto alle ore 03:00 del 27 gennaio, quando una pattuglia è stata chiamata al 112 e si è recata nel parcheggio di una birreria a Thiene. Due trentenni erano stati aggrediti e derubati dei loro portafogli e telefoni cellulari da alcuni ragazzi, che poi si erano dileguati a piedi nelle vie circostanti.

L’attività investigativa dei Carabinieri, che hanno prontamente acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ha permesso di identificare gli indagati grazie a fotogrammi estrapolati.

Su delega dell’Autorità Giudiziaria, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di indumenti simili a quelli indossati dagli indagati la sera dei fatti.

Data la gravità dei reati e i numerosi elementi probatori raccolti, la Procura di Vicenza ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari il provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere per il 24enne e degli arresti domiciliari per il 20enne. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Thiene.