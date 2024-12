Vicentino – Trovato corpo semi-carbonizzato in un’abitazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Aggiornamento vigili del fuoco

Dalle 13:40, di martedì 17 dicembre, i vigili del fuoco stanno operando in Via Garibaldi a Salcedo (VI) dopo il rinvenimento all’interno di un’abitazione del corpo privo di vita di uomo anziano, parzialmente carbonizzato.

La squadra dei pompieri accorsa da Schio, ha eseguito un sopralluogo per escludere la presenza di fiamme o di eventuali focolai. Sul posto il funzionario di guardia e personale di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco, il personale del Suem e i carabinieri.

….