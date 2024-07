VICENTINO – A fuoco sottoportico: fiamme anche nell’abitazione

Alle 10:10 di giovedì 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Villa Raspa a Marano Vicentino per un incendio divampato nel sottoportico di un’abitazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme, inizialmente sviluppatesi all’esterno, hanno coinvolto le travature dell’abitazione sovrastante e si sono poi propagate agli infissi del primo e secondo piano. I vigili del fuoco, giunti prontamente da Schio, sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che si trasformasse in un rogo generalizzato dell’intera casa.

Il solaio in legno è stato gravemente danneggiato e successivamente puntellato da una ditta edile. Gli appartamenti hanno subito danni da fumo e il loro utilizzo è stato inibito fino al ripristino delle condizioni igienico-ambientali e degli impianti elettrici e del gas, danneggiati dalle fiamme nel sottoportico.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, presenti sul posto insieme al funzionario di guardia e al tecnico della rete gas. Le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco si sono concluse poco prima delle 14:00.