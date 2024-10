VICENTINO – A fuoco immobile in ristrutturazione

La notte scorsa, alle 23 di giovedì 3 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Porto a Malo per un principio d’incendio all’interno di un edificio in fase di ristrutturazione: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno interessato alcuni locali dell’immobile affiancato di tre piani.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni delle squadre di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima delle 4.