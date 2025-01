Vicentino – 35enne muore, colto da malore mentre passeggia con il cane

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nicola Dal Maso, 35 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina lungo via Cesare Battisti a Costabissara. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un cane che vagava libero nella zona, richiamando l’attenzione di un automobilista che ha allertato la polizia locale.

Dal Maso, residente nella frazione di Motta, era uscito di buon’ora per una passeggiata con il suo Labrador, prima di iniziare il primo giorno di lavoro. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il 35enne sia stato colto da un malore improvviso, accasciandosi al suolo. Il cane, rimasto libero, è stato successivamente investito e ferito, ma è stato soccorso e affidato a un veterinario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il Suem e il sindaco di Costabissara, Giovanni Maria Forte, che ha espresso cordoglio alla madre della vittima. La scomparsa di Dal Maso, originario di Villaverla, ha colpito profondamente entrambe le comunità, lasciando familiari e amici nello sconforto. Non si esclude che venga disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.