Vicentino – 23enne trovato morto dalla mamma nella sua camera da letto

Stefano Pignatelli, 23 anni, è stato trovato senza vita dalla madre martedì pomeriggio nella sua camera da letto a Camisano. La madre, Chiara Colombo, infermiera al San Bortolo, l’aveva visto per l’ultima volta la sera prima, senza notare nulla di insolito. Al suo rientro dal lavoro, martedì pomeriggio, ha scoperto il corpo del figlio e ha chiamato i soccorsi, ma per Stefano non c’era più nulla da fare. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Stefano, descritto come solare e senza apparenti problemi di salute, aveva perso il padre, maresciallo dei carabinieri, a 11 anni. Aveva praticato pallamano e collaborato come giornalista sportivo, diplomandosi al liceo Fogazzaro e laureandosi in Economia.

