Vicentino – 22enne in manette per spaccio: messo ai domiciliari

Nel corso del potenziamento dei controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio (VI), mirati alla prevenzione e repressione del traffico di droga, è stato arrestato giovedì notte A.Y., 22enne residente a Schio, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

Intorno alle 03:30, i militari hanno fermato il giovane il cui comportamento sospetto ha portato a un controllo. È stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti cocaina, uno con hashish e 750 € in contanti, ritenuti provento di spaccio, e sequestrati.

Le indagini hanno portato a una perquisizione domiciliare nella zona Magrè di Schio, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di hashish, marijuana e strumenti per il confezionamento delle dosi. Durante la perquisizione, sono state scoperte anche due carte d’identità smarrite appartenenti a cittadini di Schio, motivo per cui A.Y. è stato denunciato anche per ricettazione.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato il 20 settembre dal Tribunale di Vicenza, che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.