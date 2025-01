Vicentino – 18enne investita da un’auto: ricoverata in rianimazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Grave incidente stradale oggi, venerdì 24 gennaio, a Sarego, in via Monte Grappa. Una ragazza di 18 anni, A.Z., residente in zona e di origini marocchine, è stata investita da una Ford Ka mentre attraversava la strada. Alla guida dell’auto, che procedeva lungo la SP500 in direzione Lonigo, si trovava una giovane di 21 anni, R.I., anch’essa residente a Sarego e di origini marocchine. La ragazza investita, era cosciente dopo l’urto ed è stata trasferita in via precauzionale al reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni restano sotto osservazione.