VIALE MILANO (VICENZA) – Parcheggio selvaggio e ciclisti sui marciapiedi, auto sopra le ciclabili appena fatte

Ci sono arrivate diverse segnalazioni sulla situazione nella zona di viale Milano dove ripetutamente non vengono rispettati i passi carrai, le auto parcheggiano in seconda fila, i ciclisti impegnano i marciapiedi e gli automobilisti parcheggiano sulle corsie ciclabili.

Una situazione fuori controllo. Per i passi carrai la polizia locale interviene (ci dicono), vista la mole di altri interventi, solo su segnalazione del cittadino proprietario, il che porta a pesanti disagi per chi deve accedere al proprio posto auto, poiché la chiamata e l’attesa li costringono a rimanere nel limbo a volte per decine di minuti. La situazione è ormai una prassi e gli automobilisti difficilmente vengono multati.

Frequenti anche i parcheggi in doppia fila e sulle strisce pedonale (all’altezza del civico 77). Avevamo già segnalato il fenomeno dei ciclisti, al 99% stranieri, che continuano a impegnare i marciapiedi, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. Se solo si osa fare presente al ciclista di turno che si tratta di un marciapiede si rischia l’insulto o, peggio, l’aggressione.

L’Amministrazione Possamai ha da subito dimostrato di voler fare concretamente qualcosa nella zona. È recente l’iniziativa di ‘stampare’ dei tratti di pista ciclabile lungo la via. Un modo per cercare di combattere il fenomeno dei ciclisti sul marciapiede e per regolamentare una situazione per troppi decenni lasciata degenerare, ma evidentemente non basta. Sarebbe auspicabile una maggior presenza della polizia locale e delle forze dell’ordine, anche minima ma continua, perché vi sia un effetto almeno deterrente. Non ci vuole molto a capire che il viale è il più frequentato della città, la zona attraverso la quale tutti passano e vi passa anche chi arriva a Vicenza per la prima volta. È il biglietto da visita di Vicenza. I treni e le corriere non arrivano in Basilica Palladiana…

Nonostante l’iniziativa dell’Amministrazione, queste corsie vengono ignorate nella maggior parte dei casi. Non solo dai ciclisti, ma dagli automobilisti che vi parcheggiano sopra senza temere alcuna conseguenza.