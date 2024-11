Verona: incendio in un appartamento, due persone intossicate salvate dai Vigili del Fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre, un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio di quattro piani in via Pitagora a Verona. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 14.45, hanno interessato la camera da letto, danneggiando parte del mobilio e dell’arredamento.

Due persone, rimaste bloccate all’interno dell’abitazione, sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco e successivamente trasportate in ospedale per accertamenti a causa di un principio di intossicazione. Non risultano altri coinvolti nell’episodio.

Sul posto sono intervenuti nove operatori con tre mezzi, tra cui un’autoscala e un’autobotte. Dopo aver messo in salvo i residenti, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Le operazioni di spegnimento dei focolai residui e di verifica strutturale dell’edificio sono ancora in corso.

Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute.

