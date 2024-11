Venezia – Il Fondaco dei Tedeschi verso la chiusura. Dramma per 226 lavoratori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Abbiamo appreso oggi, con grande disappunto e preoccupazione, della decisione di Dfs Group di cessare tutte le sue attività commerciali in Italia. Ciò comporta la chiusura dell’attività che Dfs ha all’interno del Fontego dei Tedeschi. Una scelta che, se confermata, avrà un impatto drammatico per 226 persone, oltre all’indotto, del nostro territorio e per le loro famiglie”. Così l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Venezia Simone Venturini.

Il Fondaco dei Tedeschi, prestigioso centro commerciale di Venezia vicino al Ponte di Rialto, potrebbe chiudere a breve a causa della decisione di DFS Group di cessare tutte le attività commerciali in Italia. L’annuncio ha suscitato la preoccupazione dell’assessore allo sviluppo economico di Venezia, Simone Venturini, che ha espresso disappunto per il potenziale impatto occupazionale, che coinvolge 226 dipendenti diretti oltre all’indotto. Venturini e il sindaco Luigi Brugnaro hanno convocato le organizzazioni sindacali e si consulteranno con la Regione Veneto per valutare misure di tutela dei lavoratori.

Giuseppe Saccà, capogruppo PD nel consiglio comunale, ha sollecitato un intervento immediato da parte delle istituzioni per proteggere i lavoratori e ha sottolineato la necessità di una strategia economica a lungo termine per Venezia, al fine di attirare investimenti sostenibili e ridurre la dipendenza dal turismo di massa.