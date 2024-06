VENEZIA – Barca con nove vogatori si rovescia: salvataggio dei Vigili del Fuoco

VENEZIA, BARCA A REMI SI ROVESCIA, NOVE PERSONE IN ACQUA SOCCORSE DAI VIGILI DEL FUOCO

Alle 10:20, di mercoledì 26 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza dei cannoni del ponte della Libertà a Venezia per il rovesciamento di un’imbarcazione da voga con nove persone finite in acqua. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco accorsi con due autopompe lagunari hanno soccorso e caricato a bordo della propria imbarcazione i naufraghi, che si trovavano in un punto di basso fondale dove si tocca. Il rovesciamento della filante barca a remi è stato probabilmente causato dal moto ondoso. A scopo cautelativo allertati e pronti all’impiego il nucleo sommozzatori, l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco e l’idroambulanza del Suem 118.

L’imbarcazione è stata trainata e i naufraghi portati in zona sicura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con il rientro in sede di tutte le squadre.