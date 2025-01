Veneto – Vuole uccidere moglie e figlia: arrestato 48enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un 48enne italiano è stato arrestato dai carabinieri a Villafranca Padovana dopo aver chiamato il 112 e dichiarato l’intenzione di uccidere la moglie e la figlia. L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di minacce nei confronti dei familiari.

La chiamata al 112, avvenuta ieri sera, ha allertato i militari, che sono intervenuti sul posto trovando una donna in strada, visibilmente scossa. La vittima ha condotto i carabinieri all’interno dell’abitazione, dove l’uomo, seduto sul divano con un coltello da cucina in mano, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha iniziato a minacciare e insultare i presenti, reiterando le minacce di morte verso la moglie e la figlia.

Dopo una complessa operazione, i carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a procedere con l’arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 48enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, in attesa del rito direttissimo fissato per domani.