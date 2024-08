VENETO – Violento scontro: tre feriti e traffico paralizzato

Intervento dei vigili del fuoco alle 7:45 di giovedì 1 agosto per un incidente stradale sulla SR308, all’altezza di Campodarsego (PD), che ha coinvolto due auto, una moto e un mezzo pesante: tre le persone ferite.

Impegnate sul posto le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova e i volontari di Borgoricco, che hanno estratto l’uomo a bordo di un’auto finita fuori strada per poi affidarlo alle cure dei sanitari. La ragazza alla guida dell’altro auto era già stata presa in cura dal personale sanitario del 118. Leggermente ferito anche il centauro. Coinvolto nell’incidente anche un mezzo pesante. La SR308 è ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.