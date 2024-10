Veneto – Violento scontro fra 3 auto: 6 persone ferite

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco dopo le 16,00 di domenica 27 ottobre i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per la segnalazione di uno scontro tra più vetture avvenuto sul cavalcavia di Viale del Piave. Giunti sul posto dalla vicina sede centrale di via Polveriera Vecchia con un mezzo e 5 operatori i Vigili del fuoco hanno estratto alcuni dei conducenti e messo in sicurezza le autovetture terminando le operazioni in poco meno di un’ora. Affidati alle cure del 118 gli occupanti dei mezzi. Il cavalcavia è rimasto interdetto al traffico per consentire i rilievi al personale della polizia locale.