VENETO – Violento frontale: tre feriti

Intervento dei vigili del fuoco oggi intorno alle 9:45 a Caposile sulla rotonda che porta alla strada regionale 89 Treviso-mare per un incidente frontale tra due mezzi: tre le persone ferite.

A soccorrere i tre feriti, ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco giunta da Dan Donà di Piave, supportata da una squadra di Mestre: due sul mezzo che dai primi accertamenti sembra abbia imboccato la rotonda contromano, e un terzo ferito sull’altra auto. Sul posto anche il personale Suem del 118 per prestare le cure del caso. Per il supporto medico è giunto anche l’elisoccorso. Nessuno dei feriti risultava essere in gravi condizioni.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area è terminato poco dopo le 11.30.