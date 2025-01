Veneto – Violento con l’ex fidanzata: minacce, aggressioni e la lega ad una sedia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un 39enne del Piovese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di Cittadella per atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate ai danni della sua ex fidanzata.

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio in un agriturismo di San Giorgio in Bosco. La donna, dopo essere stata aggredita e minacciata di morte con un coltello da cucina, è stata legata ai polsi a una sedia con calzini e cavigliere da palestra. Successivamente, l’uomo le ha sottratto il cellulare e le chiavi dell’auto, chiudendola a chiave nell’appartamento prima di allontanarsi.

La vittima, riuscita a liberarsi e a fuggire attraverso una finestra, ha chiesto aiuto al 112. All’arrivo dei carabinieri, la donna è stata trovata all’esterno della struttura, visibilmente scossa. Poco dopo, l’aggressore è tornato ignaro della presenza delle forze dell’ordine ed è stato immediatamente fermato e arrestato.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, il 39enne è stato trasferito nel carcere di Padova. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale di Cittadella per ricevere le cure necessarie.