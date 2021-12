Veneto verso la Zona Gialla: cosa cambierà?

Dopo i netti aumenti di ricoverati, perlopiù non vaccinati, il Veneto va verso la Zona Gialla. Probabile un cambio dalla prossima settimana. Lo governatore Luca Zaia da’ come possibille: “Probabilmente entreremo di nuovo in zona gialla. Di per sé, il super green pass ci consente di vivere come prima tranne l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Il problema vero è la zona arancione, ma per il Veneto al momento non vedo rischi”.

L’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) inserisce oggi il Veneto tra le 6 regioni e Province autonome con le terapie intensive oltre la soglia: si tratta di Trento (17%, con un balzo del +4% in un giorno), Friuli Venezia Giulia (15%), Lazio, Liguria, Marche e Veneto (al 12%).

Dopo il balzo di mercoledì oltre 1uota 3.500 casi, oggi il Veneto sembra mostrare un calo dei nuovi positivi, +1.928, dato che però risente del minor tracciamento svolto nella giornata festiva dell’8 dicembre. Si registrano però 7 vittime. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia raggiunge i 540.695, quello dei decessi i 12.027. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 43.619 (+ 1.054). Peggiora la situazione ospedaliera: i posti letto occupati nei reparti medici sono 797 (+56), quelli nelle terapie intensive 132 (+3).



ZONA GIALLA

In zona gialla torna il limite delle quattro persone al tavolo in bar e ristoranti, ma non vale per chi ha il super Green pass. Le discoteche restano aperte anche in zona gialla con capienza ridotta al 75% all’aperto e 50% al chiuso. Vietato l’accesso ai non vaccinati. Stadi, teatri, cinema, concerti, musei, restano aperti ma solo a chi ha il super Green pass. In zona gialla cambia anche la regola per gli impianti sciistici: servirà non più il pass base, ma quello rafforzato. Basterà quello base invece per palestre e piscine.

In particolare per quanto riguarda bar e ristoranti:

Consumazione al banco: consentita sia con che senza Green Pass in zona gialla

Consumazione al tavolo all’aperto: consentita sia con che senza Green Pass

Consumazione al tavolo al chiuso: consentita solo a chi ha il Super Green Pass

CINEMA MUSEI E TEATRI ZONA GIALLA

Sono aperti i cinema, i teatri e musei e le sale da concerto, con capienza del 100% come in zona bianca. Per l’accesso a teatri, cinema, sale da concerto e locali di intrattenimento al chiuso, è consentito solo con il Super Green Pass. Nel caso di mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso, basta il Green Pass.

MEZZI DI TRASPORTO ZONA GIALLA

Mezzi di trasporto pubblico o privato di linea: consentito a chi ha il Green Pass e il Super Green Pass

Taxi e autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente: consentito a tutti

Mezzo proprio all’interno del Comune: consentiti a tutti

Mezzo proprio verso altri Comuni della stessa regione: consentiti a tutti

Mezzo proprio verso altre Regioni: consentiti a tutti

Trasporto scolastico dedicato ai minori di 12 anni: consentito a tutti

Non cambiano le regole dalla zona bianca per l’attività lavorativa

STADI

Capienza stadi e palazzetti resta al 60% al chiuso e al 75% all’aperto anche in zona gialla, con obbligo di mascherina. Sia all’aperto che al chiuso, l’accesso è consentito esclusivamente per chi ha il Super Green Pass.

SCUOLA

Didattica in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non hanno bisogno del Green Pass per entrare in aula, che invece è necessario per gli studenti universitari (ma basta la certificazione base, non il Super Green Pass).

FESTE E DISCOTECHE

Discoteche solo per chi ha il Super Green Pass, quindi non cambia dalla zona bianca. Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose: obbligatorio essere muniti di Green Pass o di Super Green Pass. In caso di feste non conseguenti a cerimonie civili o religiose, invece, è obbligatorio il Super Green Pass.

CENTRI TERMALI e BENESSERE

Al chiuso è riservato a chi ha il Green Pass e Super Green Pass, lo stesso avviene per i centri termali all’aperto o al chiuso nel caso in cui ci si rechi in questi luoghi per piacere, e non per motivi di salute.

SCI

Skipass che consente l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie: solo per chi ha il Green Pass e il Super Green Pass

Acquisto di Skipass che consente l’accesso a impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie a uso esclusivo: consentito a tutti



Le regole per l’attività sportiva e motoria

Ecco cosa prevede il nuovo decreto in merito al possesso di Green Pass e Super Green Pass per l’attività sportiva in zona gialla:

Attività sportiva o motoria all’aperto: consentita anche senza Green Pass

Attività sportiva o motoria al chiuso: consentita a chi ha Green Pass e Super Green Pass

Attività riabilitativa e terapeutica all’aperto e al chiuso: consentita anche senza Green Pass

Accesso agli spogliatoi: consentito solo con Green Pass e Super Green Pass

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli al chiuso: consentita con Green Pass e Super Green Pass

Sport di squadra e attività sportiva all’aperto: consentita in ogni caso

Sport di contatto al chiuso: consentiti con Green Pass e Super Green Pass

Sport di contatto all’aperto: consentiti in ogni caso