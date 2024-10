Veneto – Vendita abusiva di ‘Gratta e Vinci’: sequestro e multa

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito dei controlli volti a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità e abusivismo nel settore dei giochi, hanno scoperto in provincia di Treviso un bar privo del contratto di autorizzazione per la vendita al pubblico di biglietti di lotteria istantanea, sottoponendo a sequestro amministrativo 715 “Gratta e Vinci”, presentati alla clientela dietro il registratore di cassa.

La ditta individuale che gestisce il bar, pertanto, è stata segnalata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia per violazione della normativa sul gioco pubblico, con irrogazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di diecimila euro.

L’individuazione del bar è avvenuta da parte dei finanzieri del Gruppo Treviso incrociando l’elenco dei soggetti giuridici, con luogo d’esercizio nella “Marca”, autorizzati alla vendita dei biglietti di lotteria istantanea e gli esercenti che, sulla base delle risultanze del controllo del territorio, li pongono effettivamente in vendita.

Proprio grazie all’elaborazione di questi dati è stato individuato l’esercente in questione, che, subentrando al precedente gestore del bar, entrambi di nazionalità straniera, ha omesso di chiedere, alla Lotterie Nazionali s.r.l., concessionario esclusivo per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del servizio di gestione delle lotterie nazionali a estrazione istantanea, l’autorizzazione alla vendita dei biglietti, presenti tra le giacenze della società che conduceva l’attività.

I tagliandi sequestrati dai finanzieri del Gruppo Treviso hanno importi compresi tra 0,50 centesimi di euro e 25 euro (per un valore complessivo di 2.451 euro) e riguardano diverse serie di tagliandi: “VINCI IN GRANDE”, “TUTTO PER TUTTO”, “NUMERISSIMI”, “20X”, “DOPPIA SFIDA”, “FAI13”, “SPEED CASH”, “TUTTO X TUTTO”, “500 SPECIAL”, “LA STAR”, “IL MILIARDARIO”, “CRUCIJOLLY”, “7 E MEZZO”, “EL DORADO”, “ANNI 70”, “FRUTTI RICCHI”, “PORTA FORTUNA”, “BUONGIORNO”, “FAI SCOPA NEW”, “MONETINE FORTUNATE”, “BUON 2023”.

L’attività di servizio della Guardia di Finanza, frutto della collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia e con il Servizio Antifrode di Lotterie Nazionali s.r.l., ha avuto il fine tutelare, in un settore particolarmente delicato come quello del gioco, non solo gli operatori economici onesti che, solo previa autorizzazione, mettono in vendita biglietti di lotteria istantanea, ma anche coloro che partecipano a tale forma di gioco.