Veneto – Vanno a prenderlo perché condannato e trovano in casa droga e petardi

La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un ordine di cattura nei confronti di un cittadino italiano, destinatario di una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, un quarantenne residente nel padovano, era già stato arrestato per episodi di spaccio avvenuti nel 2009, 2013 e 2023, reati che hanno portato alle condanne definitive.

Durante l’operazione, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 120 grammi di marijuana nascosti nella cuccia del cane, tre ovuli di hashish per un totale di 30 grammi, e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Inoltre, in uno stanzino vicino alla camera da letto, sono stati trovati 28 petardi esplosivi privi di etichetta, che ne rendevano ignota la provenienza e la fabbricazione.

L’uomo è stato preso in custodia e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.