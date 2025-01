Veneto – Va in Comune e lascia una testa di cinghiale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Macabra scoperta questa mattina a Monselice, dove attorno alle 7:30 un operatore municipale ha trovato una testa di cinghiale e quattro zampe adagiate davanti all’ingresso dell’ufficio anagrafe del municipio. L’allarme è stato immediatamente lanciato al personale comunale e al sindaco Giorgia Bedin, che ha avvisato le forze dell’ordine.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo, con volto coperto da cappuccio e sciarpa, mentre si avvicinava al municipio con un sacchetto di nylon. Dopo aver depositato i resti dell’animale, l’uomo si è allontanato a piedi verso un’auto parcheggiata nelle vicinanze, dileguandosi. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo di mezza età che ha cercato di evitare di essere riconosciuto mantenendo lo sguardo basso davanti alle telecamere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno acquisito i filmati per risalire al responsabile. Il sindaco Giorgia Bedin, visibilmente scossa, ha dichiarato: “Paura? Assolutamente no. Non ho ricevuto alcuna minaccia di recente, ma spero che il responsabile venga rintracciato quanto prima per tutelare la sicurezza e la serenità di tutti i dipendenti comunali.”

Al momento, non si ritiene necessario attivare un servizio di vigilanza nei confronti del sindaco, ma la vicenda è monitorata con la massima attenzione dalla Prefettura, dal comando provinciale dei carabinieri e dalla polizia locale. Gli investigatori stanno lavorando per comprendere le motivazioni del gesto, che ha lasciato la comunità incredula e preoccupata.