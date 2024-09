Veneto – Va a funghi, si ferisce e passa la notte all’addiaccio: recuperato stamane

Sedico (BL), 10 – 09 – 24

Questa mattina verso le 10 la Centrale del 118 è stata attivata per un cercatore di funghi, che si era fatto male già ieri, scivolando in un bosco sul Monte Peron. A lanciare l’allarme il fratello, che lo aveva a lungo cercato, dopo essere stato chiamato in mattinata, e lo aveva trovato a 1.130 metri di quota, segnalando le coordinate della posizione. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi sbarcato con un verricello di 40 metri tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno subito prestato le prime cure urgenti al 61enne di Sedico (BL), a seguito dei probabili traumi a femore, ginocchio, braccio e torace. Calato dall’eliambulanza in supporto alle operazioni, un tecnico del Soccorso alpino di Belluno ha provveduto ad aprire un varco nella vegetazione per agevolare le manovre di recupero. L’elicottero ha quindi issato a bordo infermiere, medico e barella e tecnico di elisoccorso assieme al volontario. L’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno.