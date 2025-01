Veneto – Uomo va in ospedale: “Non sopporto più mia madre, ricoveratemi”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Momenti di tensione ieri mattina, 26 gennaio, al pronto soccorso dell’ospedale di Camposampiero, dove un uomo sottoposto alla misura restrittiva della libertà vigilata si è presentato chiedendo insistentemente di essere ricoverato. La sua richiesta ha colpito per la motivazione inusuale: «Non riesco più a vivere in casa con mia madre, vi prego aiutatemi».

Nonostante la situazione apparentemente tesa, l’uomo non ha mai mostrato comportamenti violenti né minacciato il personale sanitario o arrecato danni. Tuttavia, per precauzione, è stato allertato il 112 per evitare eventuali complicazioni.

Tre pattuglie dei carabinieri si sono recate sul posto, intervenendo prontamente per gestire l’accaduto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tranquillizzato senza opporre alcuna resistenza e successivamente riaccompagnato a casa.

Secondo quanto riferito, la situazione familiare sarà ora monitorata dalle autorità competenti per prevenire eventuali episodi critici e garantire la sicurezza dell’uomo e della madre.