VENETO – Uomo scompare in montagna: scattate le ricerche

San Nicolò Comelico (BL), 05 – 08 -24

Sono in corso attorno alla frazione di Gera a San Nicolò Comelico (BL) le ricerche di un turista ucraino, di cui non si hanno più notizie dalle 12.30, ora in cui lui e la moglie si sono separati durante una passeggiata in paese. Il 77enne, in villeggiatura con la famiglia, si chiama Vladislav e non parla italiano, indossa pantaloncini corti marroni, una camicia grigia con le maniche corte e scarpe marrone. È esile di corporatura, non molto alto e ha capelli corti grigi. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i Carabinieri.

Al momento lo stanno cercando il Soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Carabinieri.