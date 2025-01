Veneto – Uomo muore di malaria: ricoverata la sorella

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un uomo di 64 anni, Gary Petrin, è deceduto a causa di un’infezione di malaria dopo essere rientrato da un viaggio in Zambia. Il corpo senza vita è stato trovato ieri dai Vigili del Fuoco nella casa di famiglia a Susegana, in provincia di Treviso.

Poche ore prima, la sorella 60enne, che aveva condiviso con lui il soggiorno nel Paese africano, era stata ricoverata in gravi condizioni per sospetta malaria. La donna, al momento del ricovero, ha avvisato i sanitari della possibile esposizione del fratello alla stessa malattia, ma per l’uomo ormai era troppo tardi.

Secondo quanto riportato, entrambi avrebbero contratto il morbo tramite punture di insetti durante il viaggio. L’Ulss 2 di Treviso non ha attivato misure di igiene pubblica, poiché la malaria non è trasmissibile tra persone per contatto diretto.