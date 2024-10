Veneto – Uomo in bicicletta investito e ucciso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Un ciclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba ad Arcole (Verona), sulla strada provinciale 7, conosciuta come via Padana Nuova. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 6.30, quando, secondo le prime ricostruzioni, il ciclista è stato investito da un’auto. Sul luogo sono intervenuti la polizia stradale, il Suem 118 e i carabinieri della compagnia di Legnago per i rilievi e la gestione dell’emergenza.