Veneto – Uomo e agnellino trovati morti in una baracca

Poco prima delle 11:00 di mercoledì 8 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri per aprire una baracca in Via Castelich a Tarzo (TV), dove è stato rinvenuto all’interno il corpo privo di vita di un 75enne e di un agnellino.

All’arrivo dei vigili fuoco sul posto la porta era stata già aperta ed il locale areato per permettere i soccorsi sanitari, che purtroppo hanno solo potuto accertare la morte dell’uomo e dell’animale. I vigili del fuoco non hanno potuto eseguire nessuna misurazione strumentale per la presenza di monossido di carbonio, di cui non si esclude la presenza. All’interno della baracca, dove l’uomo residente a Conegliano, si recava spesso per accudire a degli animali è stata rinvenuta una stufetta per riscaldare l’ambiente ora al vaglio dei tecnici.

Sul posto i carabinieri e personale del Suem.