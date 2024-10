Veneto – Uomo disteso a terra. Arrivano i sanitari e lui li aggredisce: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Un 28enne di origine magrebina è stato arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto dopo aver aggredito il personale sanitario intervenuto per soccorrerlo. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo disteso sull’asfalto, e i carabinieri, giunti per primi sul posto, hanno trovato il giovane, residente a Pieve di Soligo, in evidente stato di ubriachezza. Dopo le prime cure fornite dal personale del 118, l’uomo ha reagito con violenza, cercando di aggredire fisicamente i soccorritori e sputando ripetutamente. Ora è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.