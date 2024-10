VENETO – Uomo caduto nel Piave: pompieri al lavoro per la ricerca

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 5 circa di mercoledì 9 ottobre per le ricerche di un 70enne caduto nelle acque del fiume Piave, mentre operava per la movimentazione del ponte di barche Zamuner, a Fossalta di Piave (VE).

Impegnati nelle ricerche la squadra dei vigili del fuoco di San Donà, esperti in topografia applicata al soccorso, sommozzatori e unità SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del nucleo regionale del Veneto. Richiesto anche un sorvolo da parte dell’elicottero del reparto volo di Venezia.

Sul posto tecnici dello Spisal e carabinieri per l’accertamento sulle dinamiche dell’incidente