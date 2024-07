VENETO – Un malore e un incidente: doppio intervento in montagna

Questa mattina attorno alle 9, su richiesta della gestrice, una squadra del Soccorso alpino di Agordo è salita in fuoristrada fino al Rifugio Vazzoler per provvedere al trasporto in ospedale di una escursionista, colta da malore per affaticamento. La 47enne degli Stati Uniti è stata caricata a bordo e accompagnata per i dovuti accertamenti ad Agordo. Verso le 10.20 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente boschivo in Val Frison, vicino a Campolongo. Un 46enne di Sappada aveva infatti riportato sospetti traumi dopo essere stato colpito da un tronco. Sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico per eventuale supporto alle operazioni, mentre sopraggiungeva l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Prestate le prime cure, il boscaiolo è stato recuperato e portato all’ospedale di Belluno.