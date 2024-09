VENETO – Un altro caso di febbre Dengue: al via la disinfestazione

Il Comune di Verona, in seguito a una segnalazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS9, comunica alla cittadinanza il rilevamento di un caso di infezione da virus Dengue, trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus), in un residente della città.

Per tutelare la salute pubblica, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di interventi di disinfestazione e prevenzione, da realizzarsi in collaborazione con l’ULSS e la ditta incaricata BIBLION SRL, nelle aree interessate, in particolare nei pressi di via Giacomo Barucchi e via Boscomantico.

Dettagli dell’intervento:

Data e orario : Il trattamento larvicida e adulticida avrà luogo dalle ore 23 del 2 settembre fino alle ore 13 del 3 settembre.

: Il trattamento larvicida e adulticida avrà luogo dalle ore 23 del 2 settembre fino alle ore 13 del 3 settembre. Zone interessate: Le aree pubbliche e private nel raggio di 200 metri dal punto in cui è stato rilevato il caso di Dengue.

Obblighi per i cittadini e le attività coinvolte:

Consentire l’accesso agli operatori della ditta incaricata per eseguire i trattamenti necessari.

Durante i trattamenti, chiudere finestre e porte e sospendere l’uso degli impianti di ricambio d’aria.

Evitare accumuli di acqua stagnante in contenitori o spazi aperti.

Svuotare e coprire adeguatamente piscine, serbatoi e altri contenitori a rischio di raccolta d’acqua.

Precauzioni da adottare:

Prima del trattamento : Proteggere piante e raccolti con teli di plastica.

: Proteggere piante e raccolti con teli di plastica. Durante il trattamento : Tenere gli animali domestici al chiuso e proteggere i loro ricoveri.

: Tenere gli animali domestici al chiuso e proteggere i loro ricoveri. Dopo il trattamento: Lavare con acqua e sapone mobili e oggetti esposti all’esterno.

Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare attivamente per garantire il successo delle operazioni di disinfestazione, essenziali per prevenire la diffusione del virus Dengue e proteggere la salute della comunità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri: 045/8078794 – 7402 – 8755.